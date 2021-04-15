كشف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أشرف رسلان، تفاصيل حادث قطار ركاب 339 "المنصورة – القاهرة"، بالقرب من محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وأكد رسلان لـ"الشروق"، خروج عجلات عربتين بالقطار عن القضبان في منطقة تحديث أنظمة الإشارات، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن ضحايا.

وقال رسلان، إنه لا حقيقة لوجود تصادم على خطوط السكك الحديدية، بينما خرجت فقط العجلات وجاري العمل على إعادة تصحيح الأوضاع واستكمال القطار رحلته، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

وأصيب 12 شخصا في حادث خروج عربيتين قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح بالشرقية، مساء اليوم الأحد، بينهم عمال، وتم نقلهم لمستشفى منيا القمح لاسعافهم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد خروج عربتين من القطار القادم من القاهرة إلى منيا القمح من على القضبان، مما تسبب في وقوع 12 إصابة تنوعت بين سحجات وكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى منيا القمح لتقديم لهم الخدمة الطبية.