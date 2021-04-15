نقل وزير داخلية إيران إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

أعلنت وسائل إعلام في إيران أن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، نُقِل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية مساء اليوم الأربعاء أن فضلي لم يتمكن من المشاركة في جلسات فريق إدارة أزمة كورونا بسبب إصابته.

وتواجه إيران منذ الأسبوع الماضي الموجة الرابعة من الوباء، مصحوبة بارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، فإن عدد حالات الوفيات الجديدة جراء الإصابة بمرض (كوفيد-19) وصل إلى 304 حالة فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 25 ألف و582 حالة.

وقالت الوزارة إنه بذلك يصل إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد في فبراير 2020 إلى أكثر من 2 مليون حالة ووصل عدد وفيات كورونا إلى أكثر من 65 ألف حالة.

ولم تتمكن إيران من استيراد كميات كافية من اللقاحات بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة عليها.

ولا تزال اللقاحات المنتجة محليا في مرحلة الاختبار، ولذلك ليس من الممكن البدء في حملات تطعيم جماعية في الجمهورية الإسلامية التي يتجاوز عدد سكانها 83 مليون نسمة، قبل منتصف سبتمبر المقبل.