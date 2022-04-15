اتهام شولتس بالتباطؤ في إمداد أوكرانيا بالأسلحة

يواجه المستشار الألماني أولاف شولتس ضغوطا شديدة من أعضاء ائتلافه الحاكم من أجل تسريع وتيرة إرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والطائرات المقاتلة لمساعدة أوكرانيا في القتال ضد القوات الروسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبدا شولتس، بعد بداية التخلي التاريخي عن السياسة الدفاعية المقتصدة السابقة لألمانيا في المراحل المبكرة من الحرب، مترددا في تجاوز الإمدادات المبدئية للمعدات الوقائية والذخيرة والصواريخ لضرب الدبابات والطائرات الروسية.

وأعاد المستشار الألماني إلى الأذهان المخاوف من أن ألمانيا تفتقر للحزم فيما يتعلق بالوقوف في وجه روسيا بسبب اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الروسية، وتاريخ العلاقات بين البلدين.