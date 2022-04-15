المنوفي: نطالب بكتابة سعر البيع على المنتجات لمنع التلاعب



قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات المياه الغازية رفعت أسعار المنتجات بداية من مايو المقبل، حيث قررت شركة بيبسي وكوكاكولا مصر زيادة أسعار منتجاتهما بمبلغ 75 قرشا للعبوة وذلك بداية من 2 مايو القادم، وقامت الشركة بإبلاغ الموزعين بذلك.



وكذلك أخطرت شركة ريتش للمشروبات(بريل) إنها تعتزم زيادة أسعار بعض المنتجات وهي بريل كنز من ٧ جنيهات إلى ٧،٧٥ جنيهات، وفيروز كنز من ٦ جنيهات إلى ٦،٧٥ جنيهات وفيروز الجيب ٢٥٠ ملي من ٥ جنيهات إلى ٥،٧٥ جنيه.

وأضاف المنوفي، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة، حيث استقر سعر السكر عند ١٢ جنيها للكيلو وكذلك الأرز والدقيق عند ١٢ جنيها للكيلو، ولتر الزيت عند ٣٠ جنيهًا للكيلو والمكرونة الـ٤٠٠ جرام عند ٦.٥ جنيها.

كما استقرت أسعار السمنة، وبلغت ٦٠ جنيهًا للعبوة 1.5 كيلو، و٣٠ جنيهًا للعبوة الأصغر ٧٥٠ جرام.

وطالب المنوفي، بضرورة كتابة سعر البيع على المنتجات لمنع التلاعب والاحتكار، موضحا أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجين وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.

وأشار المنوفي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.