مراقبة محطات الوقود وأسعار أجرة السيارات بشمال سيناء

وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بمتابعة المواقف ومحطات الوقود على مستوى المحافظة، نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية.

ووجه المحافظ كافة الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإدارة المواقف وإدارة مرور شمال سيناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، وخاصة سائقي التاكسي المخصوص بالعريش، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وأهاب المحافظ، بالسائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب عن التعريفة المحددة، مؤكدا أنه عند تعرض المواطن لزيادة في أسعار الركوب يتم تحرير محضر برقم السيارة في إدارة المرور.

بدورها، أكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، التزام محطات الوقود بالمحافظة بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر الوقود.

وقالت رسلان، إنه جرى بدء تفعيل السعر الجديد، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرة إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، بزيادة قدرها 25قرشا، مع ثبات سعر السوار.

إذ جاءت الأسعار كالتالي:

7,50 جنيه للتر بنزين 80 و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.