بسيوني يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الجونة

اختتم فريق غزل المحلة، استعداداته لمواجهة الجونة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعبه ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة دوري المحترفين.

وغاب محمود رضا، حارس مرمى الفريق، عن مران اليوم، الذي شهد رفع معدلات اللياقة البدنية، والتركيز الشديد على إنهاء الهجمات من قبل عبد الحميد بسيوني المدير الفني.

واستقر بسيوني، على اصطحاب 20 لاعبا، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الجونة والتي سيسعي خلالها فريق غزل المحلة لحصد الثلاث نقاط من اجل الدخول لمنطقة الامان بجدول الدوري.

وضمت قائمة المحلة لمباراة الجونة كلا من: «عمرو شعبان، محمد جمال الحضري، محمد فتح الله، هاني عادل، هشام بلحة، أحمد الشيخ، إبراهيما كونيه، أحمد السيد، خالد سامي، السيد الشبراوي، محمد بازوكا، باولن فوافي، وليد مصطفي، مصطفي العش، ايهاب سمير، حميد ماو، معاذ الحناوي، عبده يحيي، أحمد النادي، عبدالرحمن أجويرو».