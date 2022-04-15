الجيش الروسي: سيطرنا على مصنع للصلب في مدينة ماريوبول

ذكر الجيش الروسي أنه سيطر بشكل كامل على مصنع للصلب في مدينة "ماريوبول" الساحلية الأوكرانية المتنازع عليها بشدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف "في مدينة ماريوبول، أدت الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية إلى تحرير مصنع ايليتش للصلب بالكامل من القوميين الأوكرانيين".



ولم يكن هناك أي تأكيد من أوكرانيا ، لكن قائد لواء البحرية 36 الأوكراني، سيرهي فولينا وصف الوضع بالمدينة بأنه "حرج" في صحيفة "أوكراينسكايا برافدا".



وأضاف أن ماريوبول لا يمكن إنقاذها إلا من خلال عملية عسكرية سريعة لإنهاء الحصار الروسي، أو بحل سياسي.



وذكر الجيش الروسي أيضا أنه نشر نظامه للدفاع الجوي المتقدم "إس-400" والذي قال إنه أسقط مروحية أوكرانية هاجمت قرية في منطقة "بريانسك" غرب روسيا. ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات من مصدر مستقل.