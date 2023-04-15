بوبيلا يتعادل مع نيكاكسا في الدوري المكسيكي

تعادل فريق بوبيلا مع مضيفه نيكاكسا 1/1 خلال المباراة، التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز تيخوانا على مازاتلان 2 / 1.

وتقدم نيكاكسا بهدف سجله إيمانويل جولارتي، لاعب بوبيلا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، ثم تعادل بوبيلا عن طريق جييرمو مارتينيز في الدقيقة 71.

ورفع بوبيلا رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، كما رفع نيكاكسا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز تيخوانا على مضيفه مازاتلان 2 / 1.

وسجل هدفي تيخوانا بيدرو كانيلو في الدقيقتين 14 و81 من ركلتي جزاء، فيما سجل هدف مازتلان الوحيد أندريس مونتانو في الدقيقة 25.

ورفع تيخوانا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد مازاتلان عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.