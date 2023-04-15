الولايات المتحدة وفيتنام تتعهدان بدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين، بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع بين المسؤولين في العاصمة الفيتنامية هانوي بعد أسبوعين من الذكرى الخمسين لانسحاب القوات الأمريكية من فيتنام.

وقال بلينكن - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ - "نأمل الآن في التمكن من الوصول بالعلاقات إلى مستوى أعلى".

من جهته، قال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين "لقد كانت صداقتنا شاملة وفعالة للغاية، وبالمضي قدما سنواصل تعميق العلاقات"، معبرا عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة ومسؤوليتها تجاه آسيا والمحيط الهادئ أو على نطاق أكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدا حرص حكومة بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

وأطلق بلينكن أعمال بناء مجمع جديد للسفارة الأمريكية في العاصمة الفيتنامية الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، وهو المشروع الذي تأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تظهر من خلاله التزامها نحو زيادة تحسين العلاقات بين الجانبين وذلك في بعد أقل من 30 عاما على استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1995.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى اليابان غدا الأحد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع.