إيران تنشر تفاصيل عن الصواريخ والمسيرات المستخدمة في الهجوم على إسرائيل

نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، تفاصيل حول الأسلحة المستخدمة في الهجوم غير المسبوق على إسرائيل مطلع الأسبوع، ومن بين ذلك الصواريخ بعيدة المدى القادرة على تغطية مسافة نحو ألفي كيلومتر، أي ما يقرب من ضعف القدرة اللازمة للوصول إلى إسرائيل.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، بأن طهران استخدمت صواريخ العماد متوسطة المدى وصواريخ خيبر شكن البالستية في الهجوم.

يشار إلى أن مدى النسخة الحديثة من صاروخ خيبر شكن يصل إلى 1800 كيلومتر.

ويمكن لصواريخ العماد أن تحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه نحو 750 كيلوجراما والطيران لمسافة 1700 كيلومترا على الأقل.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، بأنها أطلقت من مخازن صواريخ تحت الأرض.

وتبلغ المسافة من غرب إيران إلى إسرائيل نحو 1000 كيلومتر.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، صرح في مؤتمر صحفي أمس الأحد، بأن عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في هجوم ليل السبت/الأحد بحوالي 350 صاروخا.

وأضاف أن المقذوفات كانت تحتوي مجتمعة على 60 طنا من المتفجرات، والتي "يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح: "فشلت خطة إيران .. من بين مئات عمليات الإطلاق، دخل عدد قليل فقط من الصواريخ إلى الأراضي الإسرائيلية وتسبب في أضرار طفيفة فقط للبنية التحتية في قاعدة (نيفاتيم الجوية

واشار إلى مشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والأردن في التصدي للهجمات الإيرانية.