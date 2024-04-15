أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن صدور مرسوم أميري بإعلان منطقة "الياسات" البحرية التابعة لإمارة أبوظبي، والتي تقع قبالة السواحل السعودية، وبالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، كمحمية طبيعية تتولى إدارتها هيئة البيئة بأبو ظبي، قبل بضع أعوام وتحديدا في عام 2019، بعدما أعلنتها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005، ولكن، ماذا نعرف عن منطقة الياسات البحرية؟ وماذا تضم؟ وما أهميتها؟

وفقا لوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات فتضم محمية الياسات البحرية أربعة جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبو ظبي، وتحتضن المحمية كائنات بحرية فريدة من نوعها، بما في ذلك السلاحف البحرية والدلافين وأبقار البحر (الأطوم) المهددة بالانقراض، والتي تعيش وتتكاثر وتتغذى جميعها في المحمية.

وفي هذه الجزر، يوجد جزء كبير من الحياة البرية والبحرية المحمية في أبو ظبي، حيث تشتهر المحمية بتنوعها البيولوجي الكبير وتشكل نسبة 7% من التنوع البيولوجي للإمارة .

وتضم المحمية أنواعاً عديدة تشمل أبقار البحر، وهي حيوانات بحرية كبيرة، ولكنها خجولة تتغذى على الأعشاب البحرية وتعدّ المنطقة موطناً لها، كما تضم المحمية أيضًا مجموعة من الأرانب الصحراوية، في حين تشتمل الشعاب المرجانية حول الجزيرة على أكثر من 18 نوعًا من المرجان الصلب.

وتضمن المحميّة الطبيعة مجموعات مهاجرة من الطيور المتنوعة مثل طيور النحام، كما تعد محمية الياسات أيضا مستعمرة كبيرة لتكاثر طائر الغاق السقطري، والمدرج كنوع مهدد بالانقراض.

ووفقا لتقرير سابق لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أعلنت الياسات كمحمية بحرية لأول مرة بمرسوم أميري في عام 2005م بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتعد الياسات من المواقع التي تتميز بأهميتها البيئية لتوفر مواطن حساسة من الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية، فضلا عن أهميتها التاريخية والثقافية والتي أضافت لها دورا هاما في الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي، والتراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر مجموعةَ جزر الياسات والمياه المحيطة بها من المناطق البيئية الهامة لعدة أسباب، أهمها جزر المحمية التي تحيطها شعاب مرجانية، وتعتبر ملجأ هاماً ومأوى لحضانة العديد مِن الأنواع من الأسماك بما في الهامور والشعري والفرش.

ويتميز الشريط الساحلي لجزر المحمية بوجود البيئات الساحلية الصخرية والرملية، وتعتبر شواطئ منطقة المحمية من الأماكن المؤهلة لتعشيش سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض، وتأوي المنطقة أعدادا كبيرة من الحيوانات البحرية الأخرى المهددة بالانقراض: مثل أبقار البحر والسلاحف الخضراء، بالإضافة إلى انتشار الثديات البرية، وتتمتع المحمية بتنوع الغطاء النباتي والبيئات الطبيعية على جزر المحمية.

وتضم جزيرة الياسات الكبرى واحدة من مستعمرات التكاثر الهامة لطائر الغاق السوقطري الذي يعتبر من الطيور الهامة في الدولة، وتمثل هذه المستعمرة واحدة من 15 مستعمرة معروفة عالميا لتكاثر هذا النوع. ويتوقع أن توفر المحمية التي يحظر فيها ممارسة الصيد، وسائل فعالة لحماية المخزون السمكي والأحياء البحرية الأخرى في المنطقة، وتأمين البيئة الطبيعية لتكاثرها، ونموها إلى الحجم الطبيعي الأقصى وزيادة أعدادها.

إعلان الياسات محمية بحرية وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، فقد أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2019، بشأن إعلان منطقة الياسات محمية بحرية، بمساحة إجمالية قدرها 2.256 كيلو متراً مربعاً، والذي ينص على توسعة المحمية، لتشمل شبه جزيرة الفزعية والمياه المحيطة بها، ليلغي بذلك المرسوم السابق رقم 33 لسنة 2005، الذي جاء للإعلان عن إنشاء المحمية في المرة الأولى.

وبحسب القرار، تتولى هيئة البيئة بأبوظبي، إدارة محمية الياسات البحرية التي تشمل، بالإضافة إلى شبه جزيرة الفرعية، جزر الياسات الكبرى والصغرى وكرشا وعصام والمياه المحيطة.