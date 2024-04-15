محافظ مطروح: بدء الاستعداد لتوريد محصول القمح إلى صومعة قرية الشمامة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد وجاهزية جهات المحافظة المعنية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة قرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة 45 ألف طن، والاطمئنان على جاهزيتها مع بدء لجان المعنية، والوقوف على مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة، والتي تقدر بمساحة 10 آلأف و800 فدان مروية بقرى الخريجين ومدينة الحمام، مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجي، وتوضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التي ستعود على المواطن والصالح العام، من خلال توفير رغيف الخبز، و توعية المزارعين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة.



وأكد محافظ مطروح جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والمساحات المزروعة خاصة بالقمح كمنتج استراتيجي، والتيسير على المزارعين، وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة، أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح المروية بقرى الخريجين ببنجر السكر بالحمام 9197 فداناً و1590 فدانا مروي بمدينتي الحمام والعلمين.

بينما أشارت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح، إلى أنه مع استعدادات مديرية التموين لبدء استلام القمح المحلي موسم 2024 بعد صدور القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 الخاص بتداول الأقماح المحلية، تم إخطار وزارة التموين بالمساحات المنزرعة من القمح المحلي الموسم، وكذلك الاحتياجات اللازمة من السولار المستخدم في عملية الحصاد، وكذلك إجراء المعاينات اللازمة للمواقع التخزينية التابعة للمحافظة وتحديد مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح للموسم الجديد.

كما أنه تم مخاطبة وزارة التموين بنتيجة المعاينة، كما تم مخاطبة الجهات المشاركة بلجان فرز واستلام القمح بالمواقع التخزينية، والمكونة من مديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الزراعة والصومعة، وجمعية الوزانين، وتم إخطار الوزارة بتلك اللجان؛ استعدادا لبدء موسم التوريد اليوم الاثنين، مع تسليم محاضر فرز واستلام الأقماح لرئيس لجنة الاستلام بالصومعة، وتم أيضا تشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة توريد القمح بمديرية التموين؛ وذلك لحل أي معوقات تواجه عملية التوريد بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة