كعادة أي مباراة للأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، يتسلط عليها الضوء من قبل الصحف العربية.

وبالفعل امتلأت عناوين الصحف السعودية صباح اليوم الإثنين، بالقمة رقم 127 التي ستجمع الأهلي بالزمالك في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

اليوم.. تاريخ المواجهات

وكانت الصحف السعودية قد تحدثت عن هذه المباراة وكانت البداية مع صحيفة "اليوم" التي اكتفت بإظهار تاريخ مباريات الأهلي أمام الزمالك في القمة.

إذ قالت الصحيفة إن الأهلي خاض أمام الزمالك 126 مباراة خلال الفترة الماضية، حقق الأهلي الانتصار في 49 مباراة، بينما فاز الزمالك 27، وتعادل الفريقين خلال الفترة الماضية في 50 مباراة.

الشرق الأوسط.. صدام جديد

بينما جاءت صحيفة الشرق الأوسط بعنوان: "صدام جديد بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي للعودة إلى سباق القمة"، وأوضحت خلاله الفارس الأبيض يرغب في تحقيق الانتصار للثأر من الأهلي.

وأضافت أن الزمالك ستكون رغبته أقوى للفوز بالأخص بعد الهزيمة التي تلقاها من الأهلي في نهائي كأس مصر 2022-2023 في اللقاء الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي، لتكون هذه المباراة الثانية بين الأهلي والزمالك في الديربي خلال 40 يوما فقط.

وأوضحت أن الغيابات تضرب المباراة إذ يغيب عن المباراة ما يقارب الـ 22 لاعبًا سواء من الأهلي أو الزمالك.

الرياضية.. كولر يخفي التشكيل

وأوضحت الصحيفة السعودية أن كولر رفض الإعلان كعادته عن أي مباراة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في الديربي، وأشارت إلى أن المدرب السويسري عقد محاضرة مع اللاعبين.

وأنهت أن الأهلي رغم دخوله معسكر مغلق إلا أنه رفض الكشف عن القائمة النهائية التي ستتواجد في المباراة.