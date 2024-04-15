أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية المصرية، توقيعها اتفاقا لتسوية التزاماتها التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.547 مليار جنيه، مستحقة لأربعة بنوك محلية، هي مصر، والقاهرة، والعربي الإفريقي، والأهلي الكويتي.



وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر: "توقيع الاتفاقية تجاه مجموعة من البنوك الدائنة لشركة القلعة، وبموجبها ستقوم القلعة بتسوية كامل ديونها للبنوك الأربعة".



وبحسب الإفصاح، فان سداد هذه الالتزامات سيتم عبر بيع "القلعة" لحصة تبلغ 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية بواقع 239.120.667 سهم، مع الاحتفاظ بحق إعادة شراء الحصة خلال 5 أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس. إضافة إلى بيع قطعة أرض على النيل في منطقة التبين مساحتها 60 ألف متر مربع وتعويضات عن تغيير سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.



كما وقعت شركة القلعة وشركاتها المرتبطة أيضا اتفاقا لاعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على اقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر sofr وبمجموعة ضمانات معززة.



وذكر الافصاح أن تلك الاتفاقيات ستعمل على تقليص مديونيات القلعة وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباحا رأسمالية مما سيؤثر إيجابيا على قوائم القلعة المالية.



وقفزت إيرادات شركة القلعة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، والتي يرأسها الدكتور أحمد هيكل، بنسبة 11% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 26.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023.



وبلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.