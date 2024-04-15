رئيس مجلس إدارة الأخبار: ملف التعيينات مطروح مع الهيئة الوطنية للصحافة

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، إن باب التعيين في المؤسسات الصحفية القومية وكل الصحف في مصر مسألة في غاية الأهمية، لافتا أن الصحافة قائمة على دماء جديدة والطاقة التي يتم استمدادها من الشباب في صالة التحرير والمؤسسة في كل إصدار، كما أنها قائمة على الأفكار الجديدة والشابة والجريئة.

وأضاف «عفيفي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن ملف التعيينات ملف مهم، معقبًا: «غير المعينين يعملون لسنوات ومسألة تقييمهم مرت عليها فترة طويلة، والموضوع مطروح مع الهيئة الوطنية للصحافة».

وأشار إلى أن الموائمة ما بين الخبرات التي تخرج من المؤسسات، بجانب تعظيم الموارد الاقتصادية، أمر يتم العمل فيه بقوة، مضيفًا: «لدينا موارد كثيرة وأصول كبيرة، حسن استغلال هذه الأصول دورنا، وسيساهم في حدوث انفراجة الفترة المقبلة، والتغلب على كل التحديات، كما أن ملف الشباب الذين أمضوا سنوات داخل المؤسسة موضع تقدير ودراسة حقيقية وليس كلاما».