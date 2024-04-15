 اليابان: انتخابات فرعية من شأنها تحديد مصير كيشيدا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي - بوابة الشروق
الإثنين 15 أبريل 2024 12:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليابان: انتخابات فرعية من شأنها تحديد مصير كيشيدا داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 11:44 ص

انطلقت اليوم الثلاثاء، الحملات الانتخابية لانتخابات فرعية بمجلس النواب الياباني في ثلاث دوائر، مقرر إجراؤها في 28 أبريل، حيث من المرجح أن تحدد النتائج هل يتعزز موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا داخل حزبه، أم يضعف.
وقالت صحيفة جابان تايمز، إن كيشيدا قد يشعر بالرضا إزاء ارتفاع معدل التأييد لحكومته بنحو 5.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 26.3%، بحسب استطلاع للرأي أجرته قناة تلفزيون أساهي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع عودة رئيس الوزراء من زيارة دولة قام بها للولايات المتحدة.
وانتقد 81% من المشاركين في الاستطلاع، كيشيدا بسبب تعامله مع فضيحة الاحتيال المالي السياسي التي هزت الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه.
وذكرت الصحيفة تايمز، أنه في اثنين من السباقات الانتخابية المقبلة- في ناجازاكي وطوكيو - لم يقدم الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحين، ولذلك، فإن فوز الحزب الحاكم يعتبر ضرورة في السباق الثالث بمحافظة شيماني، حيث يواجه مرشح من الحزب الليبرالي الديمقراطي منافسا من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك