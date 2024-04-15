شولتس يدافع عن تقنين القنب بألمانيا خلال زيارته للصين

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن تقنين القنب في بلاده خلال زيارته للصين.

وقال شولتس اليوم الاثنين في جامعة تونغجي في شنغهاي ردا على سؤال من طالب سيقيم في برلين اعتبارا من سبتمبر المقبل بغرض الدراسة وكان قلقا بشأن تقنين القنب هناك إن الهدف من التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، هو تقليل استهلاك القنب بدلا من زيادته عن طريق إخراجه من المنطقة الرمادية.

وأراد الطالب أن يعرف من المستشار ما الذي يجب عليه الانتباه إليه بصفته طالب في برلين، "إذا كنت لا أرغب في تجربة الحشيش على الإطلاق ولا أريد تعريض صحتي للخطر"، مضيفا أنه قرأ أن هناك طلابا في ألمانيا يزرعون حاليا الحشيش في منازلهم، مشيرا إلى أن هذا غير قانوني في الصين، وقال: "ولهذا السبب أنا قلق للغاية".

وأوضح شولتس أن الإجابة بسيطة للغاية: "لا تدخن"، مضيفا أنه رغم بلوغه من العمر 66 عاما تقريبا، فإنه "لم يدخن الحشيش مطلقا"، ورد شولتس على الانطباع بأن الجميع يسيرون في برلين الآن وهم يدخنون الحشيش قائلا: "عندما تدرس في برلين، سيمكنك الركض طوال الوقت في الأرجاء دون أن تقابل شخصا يفعل شيئا كهذا".

وشانغهاي هي المحطة الثانية في زيارة المستشار للصين التي تستغرق 3 أيام، والتي استهلها بزيارة مدينة تشونجتشينج أمس الأحد، ويواصل شولتس غدا الثلاثاء جولته بالتوجه إلى بكين لإجراء محادثات سياسية مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج.