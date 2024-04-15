محافظ بورسعيد: إزالة التعديات بطريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، والجهات المختصة، ممثلة في حي الجنوب، ومديرية الزراعة، والشئون القانونية، التخطيط العمراني، والأملاك، وحماية أملاك الدولة، والإصلاح الزراعي، التعمير الزراعي، وحماية الأراضي بمديرية الزراعة .

وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، موجها ببدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين قوات الأمن وجميع الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد، والإصلاح الزراعي، وهيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، والبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.