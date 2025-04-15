الرئيس اللبناني يدعو ضباط أمن الدولة إلى مكافحة الفساد وعدم التهاون مع الفاسدين

دعا الرئيس اللبناني العماد جوزف عون ضباط أمن الدولة، خلال لقائه بهم صباح اليوم الثلاثاء، إلى مكافحة الفساد وعدم التهاون مع الفاسدين.

وقال الرئيس عون لضباط أمن الدولة: " مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لأنه في أساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين ولا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لأحد وارفضوا أي ضغط يمكن أن تتعرضوا له".

يذكر أن الرئيس عون كان تعهّد في خطاب القسم بأن يكون الجميع في لبنان" تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء حيث لا صيف ولا شتاء على سطح واحد بعد الآن، ولا مافيات أو بؤر أمنية ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات ولا تدخل في القضاء ولا تدخل في المخافر ولا حمايات أو محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب".