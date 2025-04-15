ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ناد ليلي في جمهورية الدومينيكان إلى 231

أعلنت السلطات، يوم الاثنين، أن عدد القتلى جراء انهيار سقف ناد ليلي في جمهورية الدومينيكان ارتفع إلى 231 شخصا.

وكان مئات المحتفلين داخل النادي خلال حفل موسيقي للمغني روبي بيريز عندما وقع الحادث في 8 أبريل. ويُعد بيريز من الفنانين المعروفين في أمريكا اللاتينية، وكان من بين ضحايا الانهيار.

وقالت وزيرة الداخلية، فريدة رافول، إن 221 شخصا لاقوا حتفهم في موقع الحادث، بينما توفي 10 آخرون متأثرين بجراحهم في المستشفى.

ولا تزال أسباب انهيار السقف قيد التحقيق.

وزار عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، موقع الحادث يوم الاثنين، وكتب عبر منصة "إكس": "من الصعب التعبير بالكلمات عن الحزن والأسى عند التواجد في نادي جت ست الليلي في سانتو دومينجو، حيث تغيرت حياة الكثيرين في دقائق معدودة".

وأضاف: "نحن، سكان نيويورك، نرتبط بعلاقة قوية مع إخواننا وأخواتنا من الدومينيكان. نشعر بألمهم".

ويعيش أكثر من 700 ألف مهاجر من جمهورية الدومينيكان في مدينة نيويورك.

كما توفي في الحادث لاعب البيسبول السابق توني بلانكو، الذي لعب تسع سنوات في الولايات المتحدة وثماني سنوات في اليابان.