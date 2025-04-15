 مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو زار شمال قطاع غزة اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو زار شمال قطاع غزة اليوم


نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 5:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 5:28 م

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه زار شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان مقتضب دون أن ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على القطاع.

يُشار إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت فقدان الاتصال مع المجموعة المحتجزة للجندي إيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: «فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة».

وأضاف: «تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا».

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