 السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أبريل 2025 10:56 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيسي يلتقي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 10:48 ص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في مدينة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشيخ فهد رحب بالرئيس ضيفا عزيزا في بلده الثاني الكويت، معربا عن اعتزاز القيادة الكويتية والشعب الكويتي بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع الكويت في مختلف المجالات، مشيدا بالدور الإيجابي للجالية المصرية في دعم جهود التنمية بالكويت، وهو ما يعكس عمق الروابط بين الشعبين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والاستفادة من الميزات النسبية لكل منهما، بما يسهم في دفع الشراكة المصرية الكويتية إلى آفاق أرحب، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

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