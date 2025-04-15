علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على رفض عدد من النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023-2024.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E»، إلى رفض 5 أو 6 نواب من بين 90 نائبا طلبوا الكلمة على مدار اليومين الماضيين، قائلا: «نحترم المعارضة وكل الآراء بالتأكيد، سواء بالإقرار أو الرفض»، مؤكدا أن الميزانية سيتم إقرارها بالاقتراع الثلاثاء.

وفسر السياق الذي حدث فيه تنفيذ موازنة 2023/2024، موضحا أنها أعدت في أبريل 2023 بناء على افتراضات لسعر صرف 31 جنيها للدولار وسعر فائدة 15%.

وأشار إلى مواجهة مصر اضطرابات خارجية غير متوقعة، خلال فترة التنفيذ من يوليو 2023 حتى يونيو 2024؛ بدأت بالصراع في السودان ونزوح الملايين لمصر، وأيضا الحرب على غزة في أكتوبر 2023، واستمرار تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.

كما لفت إلى ارتفاع سعر الصرف ليصل إلى نحو 48.5 جنيه للدولار، وارتفاع سعر الفائدة إلى 27%، أي ما يقارب الضعف.

واستعرض أبرز النتائج الإيجابية في الحساب الختامي، قائلا: «حدثت أشياء جيدة، على سبيل المثال الإيرادات الضريبية بلغت 1.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.3 تريليون في العام السابق، وذلك دون زيادة في أسعار الضرائب، أو فرض ضرائب أخرى».

كما أشار إلى زيادة مخصصات البعد الاجتماعي والدعم والمنح والأجور بنحو 220 مليار جنيه، بالإضافة إلى خفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 6.2% إلى 3.6% في الحساب الختامي.