زيلينسكي يعتزم إقالة حاكم منطقة سومي على خلفية الهجوم الروسي الذي أسفر عن مقتل 35 شخصا

بدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إجراءات لإقالة فولوديمير أرتيوخ، الحاكم العسكري لمنطقة سومي بشمال شرق البلاد، في أعقاب الهجوم الصاروخي الروسي المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وأعلن ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان، تاراس ميلينشوك، عبر تطبيق تليجرام، أن الحكومة تدعم الجهود الرامية إلى إقالة أرتيوخ.



ويأتي ذلك بعدما أكد أرتيوخ، أمس الاثنين، وجود تجمع لأفراد عسكريين لحضور حفل توزيع جوائز في مدينة سومي وقت وقوع الهجوم الصاروخي الروسي العنيف، لكنه أكد أنه لم يكن هو من بادر بتنظيم هذا الحدث.

ويشغل أرتيوخ منصب الحاكم العسكري لمنطقة سومي منذ نحو عامين، وأسفر الهجوم الروسي على سومي، أمس الأول الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا، رغم أن التقارير تشير إلى أن اثنين فقط منهم كانوا جنودا.



وأعلن مسئولون في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 مدنيين على الأقل جراء هجمات روسية على أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام، إن رجلا لقي حتفه في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، فيما لقي رجل آخر حتفه في مدينة بوكروفسك، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة، في منطقة دونيتسك المجاورة.

يأتي ذلك في أعقاب تقارير أفادت بمقتل 4 أشخاص في منطقة خاركيف، شرقي أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، أصيب نحو 17 شخصا بجروح في الهجمات.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي إسقاط 115 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 109 طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك الروسية الحدودية الواقعة في غرب البلاد.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن السلطات المحلية في كورسك، أن امرأة تبلغ من العمر 85 عاما لقيت حتفها، فيما أصيب 9 أشخاص آخرون بجروح جراء الهجوم الأوكراني.

وأعلنت السلطات أن 24 مبنى سكنيا تضررت جراء الهجوم، ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.