مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم بمسيرة أوكرانية على كورسك الروسية

قُتل شخص على الأقل وأُصيب تسعة آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف مدينة كورسك الروسية الواقعة غرب البلاد ليل الإثنين/الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، نقلا عن السلطات العسكرية المحلية.

وأشارت "تاس" إلى أن عدة مبان اشتعلت فيها النيران خلال الهجوم، من بينها مرآب مخصص لسيارات الإسعاف.

ولم يكن من الممكن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتشهد الأشهر الأخيرة تكثيف روسيا لهجماتها بالطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية. فقبل يومين، قُتل ما لا يقل عن 34 شخصا في ضربة صاروخية روسية على مدينة سومي الواقعة شرق أوكرانيا، كما استهدفت هجمات أخرى كلا من كييف وخاركيف خلال الأيام الماضية.