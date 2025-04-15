الحرس الثوري: لن نفاوض واشنطن حول قدراتنا العسكرية

قال المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني إن مسألة القدرات العسكرية "خط أحمر، ولن يتم التفاوض حولها".

وقال نائيني، في تصريحات اليوم الثلاثاء إن "الأمن الوطني وقدراتنا الدفاعية خط أحمر".

كان المبعوث الأميركي للبيت الأبيض ستيف ويتكوف، اعلن مساء أمس أن موضوع الجولة المقبلة من المحادثات مع الجانب الإيراني سيكون التحقق من برنامج التخصيب أوّلًا ثم برنامج التسلح. وأضاف أن المحاور الرئيسية ستكون فرض قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم، وكذلك الحد من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ.

والتقى ويتكوف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مسقط السبت الماضي، حيث أجريا محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية. ووصفا تلك المباحثات بالإيجابية والبناءة.

ومن المتوقع أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات السبت المقبل في روما حسب اعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ، إلا ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أعلن صباح اليوم أنها ستعقد في سلطنة عمان.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن النقاش في الجولة الجديدة من المفاوضات سيركز على الملف النووي والتخصيب ورفع العقوبات فقط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مساء أمس عن استيائه من وتيرة المحادثات مع إيران. وقال خلال لقاء في المكتب البيضاوي مع رئيس السلفادور: "أعتقد أنهم يماطلوننا".

كما لوح مجددا بالخيار العسكري في حال فشل المفاوضات. إذ ألمح إلى امكانية ضرب المنشآت النووية حين سئل عن ذلك.

يذكر أن ترامب انسحب خلال ولايته الأولى في العام 2018، من اتفاق 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران التي ظلت ملتزمة الاتفاق لمدة عام بعدها، قبل أن تبدأ في التراجع عن التزاماتها بموجبه. ووصف حينها هذا الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه" مع إيران.