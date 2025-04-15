مندوب فلسطين بالجامعة العربية يلتقي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم

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التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بالسفير هيثم صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري للمراسم، وذلك في مقر وزارة الخارجية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التواصل والتنسيق بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عمل مندوبية دولة فلسطين في إطار جامعة الدول العربية.

وأعرب السفير العكلوك عن بالغ التقدير لمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا الجهود المصرية المتواصلة الساعية لوقف العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ودورها المحوري في رفض جريمة تهجير الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أكد السفير هيثم صلاح على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص مصر على مواصلة دورها الداعم للشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.

وحضر اللقاء من مندوبية فلسطين كلّ من مستشار جمانة الغول، وسكرتير ثالث ماهر أسامة مسعود، ومن وزارة الخارجية المصرية أحمد شبانة.