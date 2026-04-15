سوريا: إحباط تهريب 6 آلاف صاعق إلى لبنان واكتشاف نفق لتهريب الأسلحة في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من صواعق التفجير كانت في طريقها إلى لبنان، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق، بحسب تلفزيون سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته قناة "الإخبارية السورية"، أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك تمكنت، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، من تفكيك مخطط لتهريب نحو 6 آلاف صاعق كانت مخصصة لتصنيع عبوات ناسفة، حيث جرى ضبط الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها.

وأكدت أن العملية نُفذت باحترافية عالية، وتعكس جاهزية الأجهزة الأمنية في مواجهة الأنشطة التخريبية وتعزيز الاستقرار.

وفي تطور متصل، أفادت "الإخبارية السورية" بأن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص عثرت على نفق في الريف الجنوبي يمتد عبر الحدود السورية اللبنانية، يُستخدم في تهريب الأسلحة.

وخلال العملية، تم ضبط عدة مستودعات تحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر كانت معدة للتهريب، حيث تم تأمين المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، الشهر الماضي، اكتشاف نفقين للتهريب على الحدود مع لبنان، ضمن جهود متواصلة لتعزيز السيطرة على المناطق الحدودية.