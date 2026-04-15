رئيس جهاز العاشر: إجراءات رادعة ضد شركة رصف خالفت تعليمات الحفاظ على الأشجار

قال المهندس علاء عبدالله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، إنه قد وجه بتحرك فوري لمعالجة مخالفة إحدى شركات الرصف بشأن تجاهل تعليمات الحفاظ على الأشجار.

وأوضح عبداللاه، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قد رصد شكوى أحد المواطنين، بشأن قيام إحدى شركات الرصف بتنفيذ أعمال الأسفلت دون مراعاة وجود الأشجار، وغلق المساحات المحيطة بها بالكامل، بما يحول دون ريها ويهدد استدامتها.

وأكد رئيس الجهاز أنه قد أصدر توجيهات فورية بسرعة الانتقال إلى موقع الشكوى، وفحص الموقف ميدانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون.

وأسفرت المتابعة عن إزالة أسباب الشكوى بشكل عاجل، حيث تم إعادة فتح المساحات المحيطة بالأشجار وتنفيذ الأحواض اللازمة بما يضمن الحفاظ عليها واستمرارية ريها.

وأكد رئيس جهاز العاشر من رمضان على اتخاذ إجراءات رادعة حيال الشركة المنفذة، وتوقيع جزاءات مالية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالمعايير الفنية وعدم تكرار مثل هذه المخالفات تحت أي ظرف.