صدور أمر بالقبض على مشتبه به من أصل عربي بعد مداهمة الشرطة لعصابة مخدرات في برلين

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أصدرت السلطات الألمانية اليوم الجمعة، أمرا لإيداع شخص مشتبه به في سن الثالثة والثلاثين في الحبس الاحتياطي بعد قيام الشرطة بمداهمة عصابة من أصول عربية.

وقال الادعاء العام في برلين إن الرجل متهم بأنه قام بتنظيم خدمات لتوريد المخدرات وامتلك خمسة أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وكان المحققون صادروا أمس الخميس خلال مداهمة العصابة أسلحة وكمية من الكوكايين إضافة إلى أدوات أخرى.

ويتهم الادعاء العام والشرطة بناء على ما أسفرت عنه المداهمة أربعة من أقارب الرجل ينتمون لأسرة لبنانية كبيرة بممارسة تجارة المخدرات، وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم من هذه العائلة.

وأضافت السلطات أن المشتبه بهم يبلغون من العمر الثالثة والعشرين والثالثة والثلاثين والثامنة والثلاثين والسادسة والخمسين، وهم رجل وشقيقه وابناه – قاموا بترويج المخدرات بسيارات عدة وخدمات يقوم بها سائقون منتظمون.

ولم يدل الادعاء العام ببيانات عن الرجال الآخرين ولا عن الرجل الذي تم القبض عليه.

وقالت السلطات إن سيارات تحمل رمز "سيارات أجرة كوكس" تقوم بتوصيل الكوكايين ونقل اشخاص إلى مساكنهم ومكاتبهم وباراتهم ونواديهم.

وكانت الشرطة قامت صباح أمس الخميس بتفتيش عشرة مساكن ومحلات وعشر سيارات في مختلف دوائر العاصمة برلين.