10 ملايين دولار تعويضات لذوي أمريكي أسود قتلته الشرطة

قال محامي أسرة رجل أمريكي أسود أعزل قتل في نهاية العام الماضي برصاص شرطي أبيض في كولومبوس بولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة إن بلدية المدينة ستدفع للأسرة 10 ملايين دولار مقابل تنازلها عن الدعوى المدنية في هذه القضية التي أثارت غضباً واسعاً في البلاد.

وأضاف المحامي بن كرامب، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن بلدية المدينة وافقت على تسوية مالية مع الأسرة وعلى إطلاق اسم القتيل أندريه هيل على مركز رياضي في الحي إحياء لذكرى الراحل.

وأوضح محامي مدينة كولومبوس زاك كلاين أن التسوية المالية التي توصلت إليها البلدية مع أسرة القتيل هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.

وقال، في بيان، "نحن نعي أنه بسبب تصرفات هذا الشرطي السابق، فإن عائلة هيل لن تكون أبداً مكتملة مجدداً"، وتابع "لن يعيد أي مبلغ من المال أندريه هيل إلى عائلته، لكننا نعتقد أن هذه خطوة مهمة وضرورية في الاتجاه الصحيح".

كان هيل، البالغ من العمر 47 عاماً، قتل يوم 22 ديسمبر الماضي برصاص الشرطي آدم كوي، وكان هيل أعزل حين أرداه الشرطي الأبيض الذي طرد لاحقاً من سلك الشرطة وهو يواجه حالياً تهماً بالقتل.

وشكرت أسرة القتيل سلطات المدينة على "قيامها بالشيء الصحيح" بتوصلها إلى هذه التسوية وموافقتها على إطلاق اسم أندريه هيل على صالة ألعاب رياضية في أحد المراكز التابعة للبلدية.