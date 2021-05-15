باشكتاش بطلا للدوري التركي بفارق هدفين مع جالاتا سراي في سيناريو جنوني

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توج نادي بشكتاش بلقب الدوري التركي الممتاز اليوم السبت في المرحلة الأخيرة من الموسم الحالي متفوقا بفارق الأهداف فقط عن جالطة سراي بعد تساويهما في مجموع النقاط.

وفاز بشكتاش على مضيفه جوزتبه 2 /1 وفاز جالطة سراي على ضيفه يني ملطية سبور 3 /1.

واقتسم الفريقان صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة كما تساويا في المواجهات المباشرة بعد فوز بشكتاش في الدور الأول 2 /صفر وفوز جالطة سراي 3 /1 في الدور الثاني.

لكن بشكتاش تفوق بفارق الأهداف بتسجيله 89 هدفا مقابل 44 هدفا سكنت شباكه في الوقت الذي أحرز فيه جالطة سراي 80 هدفا مقابل اهتزاز شباكه 36 مرة.

وحسم بشكتاش لقب الدوري التركي للمرة السادسة عشر في تاريخه حيث سبق وأن فاز باللقب 15 مرة من قبل في أعوام 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017.

وعلى استاد جورسل أكسل، تقدم بشكتاش بهدف دوماجوف فيدا في الدقيقة العاشرة ثم تعادل ألباسان أوزتورك لجوزتبه في الدقيقة 24 لكن رشيد غزال أحرز هدف الفوز لبشكتاش من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

وعلى ملعب تورك تيليكوم آرينا، تقدم آدم بويوك ليني ملطية سبور في الدقيقة 39 لكن جالطة سراي رد بثلاثة أهداف حملت توقيع هليل دروفيزاوجلو وريان بابل وأوجولكان كاجلايان في الدقائق 53 و60 و90.

وأنهى فريق سيفاس سبور مشواره في الموسم الحالي من الدوري التركي في المركز الخامس بفوزه على قاسم باشا 2 /1.

وفي مباريات أخرى فاز فاتح قرا جمرك على ضيفه دينيزليسبور 5 /1 واسطنبول باشاك شهير على تشايكور ريزا سبور 2 /صفر وغازي عنتاب على مضيفه هاتاي سبور 1 /صفر والانيا سبور على مضيفه أنقرة جوجو 1/ صفر وتعادل انطاليا سبور مع قونيا سبور سلبيا.

كما فاز طرابزون سبور على جينتشلاربيرليجي 2 /1 وفنربخشة على قيصري سبور 2 /1.

وعلى ملعب ياني سيفاس، سجل أولارينواجو كايودي وماكس آلان جاردل هدفي سيفاس في الدقيقتين 42 و69 وتكفل يوسف إردوغان بتسجيل الهدف الوحيد لقاسم باشا من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

ورفع سيفاس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد قاسم باشا عند 46 نقطة في المركز الرابع عشر.