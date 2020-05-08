مدفعية الجيش اليمني وطيران التحالف يكبدان المليشيا خسائر كبيرة غرب مأرب

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شنَّت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، قصفاً مُكثفاً استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، تضاف إلى خسائر أخرى بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بحسب بوكالة الأنباء اليمنية: "إن مدفعية الجيش الوطني دمّرت مخزن أسلحة تابع للمليشيا في جبهة المشجح، كما استهدفت مواقع وتجمعات العدو في مواقع متفرقة بالجبهة ودمّرت طقمين وسقوط من على متنهما بين قتيل وجريح".

وأضاف "استهدفت المدفعية مواقع وتجمعات العدو في جبهة الكسّارة، وأسفر القصف عن تدمير طقم وسقوط قتلى وجرحى من المليشيا."

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وأسفر عن تدمير عربة (بي تي آر) و3 أطقم تحمل أسلحة وأفراد وطقم آخر على متنه عيار 23 كما أسفر القصف عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.