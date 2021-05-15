الإمارات: 3 وفيات و1321 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1629 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1321 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 544 ألفا و931 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1302 مصاب تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 525 ألفا و80 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 161 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.