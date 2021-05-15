الحكومة اليمنية تدين الاستهداف الوحشي للفلسطينيين في القدس وغزة

أدانت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاستهداف الوحشي للفلسطينيين في القدس، وكذلك تدمير البنية التحتية لغزة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نجدد التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وللجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

ودعت الخارجية اليمنية "المجتمع الدولي إلى سرعة القيام بمسؤولياته عبر التحرك العاجل لإيقاف هذه الاعتداءات بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لإجراءات قوات الاحتلال الهادفة لإحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس ومحاولاتها ترحيل السكان من حي الشيخ جراح".

وتشهد القدس الشرقية، والضفة الغربية منذ أيام اعتداءات من جهة القوات الإسرائيلية والمتطرفين اليهود تجاه الفلسطينيين، كما يشهد قطاع غزة قصفاً من قبل القوات الإسرائيلية، وترد فصائل المقاومة الفلسطينية من غزة بقصف مناطق عديدة داخل إسرائيل.