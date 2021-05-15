قصف مدفعي من الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية على مناطق في غزة

قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وشرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وعلى شاطئ بحر غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خان يونس وبيت حانون، أطلقت عشرات القذائف المدفعية صوب أراضي الفلسطينيين وبالقرب من منازلهم؛ ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

وأوضحت أن زوارق بحرية الاحتلال تطلق قذائف صوب شاطئ غزة، بشكل مكثف، ما أدى إلى إحراق عدد كبير من مراكب الصيادين الفلسطينيين الراسية على الشاطئ، خصوصاً في منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وعلى شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، وكبدهم خسائر باهظة.