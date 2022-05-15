حملات تفتيشية على المخابز للتأكد من التزام أصحابها بالمواصفات التموينية

قامت إدارة تموين منيا القمح التابعة لمديرية تموين الشرقية، بتشكيل حملة تموينية برئاسة علي عبد المحسن، مدير الإدارة، أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجاءت على النحو التالي:

تحرير محضر رقم 14193 جنح ضد ع .ا صاحب مخبز بلدي بقرية العزيزية لتجميع عدد 6 شكائر دقيق بلدي بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.

وتم التحفظ عليها على ذمه المحضر، وكذلك تحرير محضر رقم 14194 جنح ضد ن .ب صاحبة مخبز بلدي العزيزية لتجميع عدد 5 شكائر دقيق بلدى بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء وتم التحفظ عليها على ذمه المحضر.

كما تم تحرير 9 تقارير مخالفة ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.