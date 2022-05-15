استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بقرى ومدن كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار اعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشن أشرف السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، علي حملة نظافة لرفع كفاءة النظافة بقرية شباس، بمشاركة 20 سيارة من جهازة النظافة، و6 سيارات 5 أطنان من قرى العجوزين، وشابة وأبو مندور، ومعدات قرية شباس الملح، و2 جرار زراعي بمقطورة، و 2 لودر، بالإضافة إلى مشاركة الأهالي بلودر واحد، واستهدفت الحملة مداخل القرية، والتوابع، ومنطقة جامع "المحيص"، ونقطة الشرطة، ومدخل طريق الدلتا، ومناطق تجميع التراكمات للقضاء عليها، وتم رفع 60 طن قمامة ومخلفات صلبة.

وبالإضافة إلى المتولد اليومي بشوارع القرية والتوابع، فضلاً عن متابعة سير العمل واستمرار تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، تنسيقا مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة الى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومتابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، واستمرار أعمال حملات النظافة، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار المدارس والمرور عليها، فضلاً عن استمرار قيام جهاز النظافة والتجميل بالمدينة بحملات النظافة على مدار اليوم، ورفع المتولد اليومي من المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وري الزراعات، والقيام بحملة لاستمكال نظافة المقابر من الداخل ورفع مخلفات القمامة، وتقليم وتهذيب الاشجار ورفعها، بالإضافة إلى رفع مخلفات ترميم بعض المقابر، لسيولة المرور وإزالة الحشائش المتواجدة داخل المقابر، وتسوية جميع الشوارع الرئيسية بالمقابر ونظافتها.

وتابع اللواء حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى، وعمل حملات نظافة مكبره بالطرق العامة، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، فضلاً عن متابعه أعمال الصرف الصحي، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم فورا، من خلال غرفه العمليات بالوحده المحليه لمركز ومدينة فوه.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار حملات النظافة الموسعة بشوارع المدينة، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتحميلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع، والأرصفة، والمناطق الحيوية، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، وفتح الشارع للمارة لعدم التكدس المروري بالشوارع، وضبط مكبرات الصوت بالتكاتك.

وقام جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة استمرار رفع المخلفات والقمامة بصفة دورية على مدار اليوم من خلال التواجد الميدانى لفريق النظافة بالمدينة، ومتابعة محيط المدارس الثانوية التي تشهد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، من خلال تطهير وتنظيف محيط اللجان، ومراجعة حالة النظافة حول المدارس، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تراكمات أو باعة جائلين حول المدارس التي تشهد عقد لجان امتحانات، لتوفير بيئة صحية ملائمة للطلاب والعاملين بالمدارس.