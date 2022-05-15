الإسماعيلي يواصل صحوته ويهزم سيراميكا في الدوري

حقق فريق الإسماعيلي الفوز على سيراميكا كيلوباترا، اليوم الأحد، بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الإسماعلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الممتاز.

وتقدم الإسماعيلي بالهدف الأول في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها باهر المحمدي على يسار الحارس عامر عامر.

وبهذه النتيجة، الإسماعيلي يحقق الفوز الرابع له في الموسم الحالي لمسابقة الدوري، بينما تلقى سيراميكا هزيمته السادسة.

ورفع الدراويش رصيده للنقطة 17 في المركز السادس عشر، بينما يتوقف سيراميكا كليوباترا عند النقطة 21 بالمرتبة العاشرة.