زراعة النواب: متوسط الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح يبلغ 18 إردبا للفدان

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن متوسط الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح في مصر تبلغ 18 إردبا للفدان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتم زراعتها بطرق الري الحديثة قد تصل إلى إنتاجيتها إلى 25 أردبا للفدان.

وأشار إلى أنّ المشروعات الجديدة في زراعة القمح ستضيف للإنتاجية المحلية مليون طن ، موضحا أن الإنتاجية الحالية إلى عشرة ملايين طن، مقابل احتياجات تُقدر بـ17 مليون طن.

ولفت إلى أن المستهدف توريده لشركات المطاحن هذا العام يصل إلى أكثر من من أربعة ملايين طن قمح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد أمس الأحد، افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.