 زراعة النواب: متوسط الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح يبلغ 18 إردبا للفدان - بوابة الشروق
الإثنين 15 مايو 2023 7:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

زراعة النواب: متوسط الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح يبلغ 18 إردبا للفدان

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 5:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 5:56 ص

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن متوسط الطاقة الإنتاجية لمحصول القمح في مصر تبلغ 18 إردبا للفدان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الأحد، أن مشروعات الاستصلاح الزراعي التي تتم زراعتها بطرق الري الحديثة قد تصل إلى إنتاجيتها إلى 25 أردبا للفدان.

وأشار إلى أنّ المشروعات الجديدة في زراعة القمح ستضيف للإنتاجية المحلية مليون طن ، موضحا أن الإنتاجية الحالية إلى عشرة ملايين طن، مقابل احتياجات تُقدر بـ17 مليون طن.

ولفت إلى أن المستهدف توريده لشركات المطاحن هذا العام يصل إلى أكثر من من أربعة ملايين طن قمح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد أمس الأحد، افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك