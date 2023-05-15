الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بمعالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حكومته بتشكيل لجنة توكل لها مهمة معالجة ملف إصلاح الوكالة الجزائرية لدعم تشغيل الشباب ومعالجة ملفات النزاعات والفساد الناتجة عن السياسات السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه، اليوم، مع أعضاء الحكومة والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية.

وأوضح تبون أن مهام هذه الوكالة هي مساعدة الشباب ومرافقتهم في نشاطاتهم الخلاقة للثروة وفرص العمل، مثمنا التنسيق بين وزارتي التعليم العالي البحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في هذا المجال.