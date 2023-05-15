أعلنت السلطات السعودية، منع المقيمين من الدخول إلى مدينة مكة دون تصريح من الجهات المختصة.

جاء ذلك في بيان لجهاز الأمن العام السعودي، تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج، التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

واعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول، وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

كما تقرر تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.

وأمس الأول السبت، كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لخروج المعتمرين من الأراضي المقدسة استعدادًا لاستقبال الحجاج، خلال الموسم المقبل هو 18 يونيو المقبل.