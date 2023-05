اقتحمت جماهير فريق إسبانيول ملعب كورنيلا البرات عقب نهاية مباراة برشلونة، وذلك من أجل منع لاعبي الفريق الضيف من الاحتفال بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 27 في تاريخه، عقب فوزه على نظيره إسبانيول بنتيجة 4 - 2.

واحتفل لاعبو برشلونة بفوزهم بلقب الدوري الإسباني داخل ملعب كورنيلا البرات، قبل نزول جماهير إسبانيول إلى أرضية الملعب لتجبر الفريق الضيف على المغادرة إلى غرفة الملابس.

ومنعت قوات الأمن المتواجدة في الملعب جماهير إسبانيول من الدخول إلى غرفة ملابس برشلونة، لتنشب اشتباكات بين الشرطة والجماهير الغاضبة.

This is mad. An absolute disgrace. Espanyol fans invading the pitch trying to assault Barça players & staff celebrating their league title. Footage is shocking.@TheAthleticFC pic.twitter.com/1B3THBlq0B