 فيديو.. جماهير إسبانيول تقتحم الملعب لمنع برشلونة من الاحتفال بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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فيديو.. جماهير إسبانيول تقتحم الملعب لمنع برشلونة من الاحتفال بالدوري الإسباني

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 12:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 12:24 ص

اقتحمت جماهير فريق إسبانيول ملعب كورنيلا البرات عقب نهاية مباراة برشلونة، وذلك من أجل منع لاعبي الفريق الضيف من الاحتفال بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 27 في تاريخه، عقب فوزه على نظيره إسبانيول بنتيجة 4 - 2.

واحتفل لاعبو برشلونة بفوزهم بلقب الدوري الإسباني داخل ملعب كورنيلا البرات، قبل نزول جماهير إسبانيول إلى أرضية الملعب لتجبر الفريق الضيف على المغادرة إلى غرفة الملابس.

ومنعت قوات الأمن المتواجدة في الملعب جماهير إسبانيول من الدخول إلى غرفة ملابس برشلونة، لتنشب اشتباكات بين الشرطة والجماهير الغاضبة.


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