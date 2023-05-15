رئيس وزراء العراق: عازمون على توفير البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن حكومته عازمة على تهيئة كل ما من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية للعمل في البلاد من خلال القوانين والتشريعات.



وقال السوداني، خلال استقباله لرئيس مجلس الأعمال الأمريكي-العراقي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، إن "العراق اليوم فيه الكثير من الفرص الاستثمارية المهمة التي تنتظر قدوم الشركات الكبرى"، بحسب بيان للحكومة العراقية.



وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية، وترسيخ هذا التعاون في مجال الطاقة والبيئة، إضافة إلى الشراكة بين القطاع الخاص العراقي والشركات الأمريكية، استنادا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بما يحقق متطلبات النهوض بهذه الملفات، التي تمثل أولوية في المنهاج الحكومي.