صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وليس لدى ليفربول في مباراة الليلة سوى الفوز، من أجل التمسك بأماله الضعيفة في حسم المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يفصله عن المركز الرابع الذي يحتله حاليا مانشستر يونايتد 4 نقاط، ولدى المان اليونايتد مباراة مؤجلة أمام تشيلسي.

ويتواجد حاليا ليفربول في المركز الخامس برصيد 62 نقطة من 18 فوز، 8 تعادلات و9 هزائم.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، مباراة ليستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندري روبرتسون

خط الوسط: جوردان هيندرسون – فابينيو – كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – ديوجو جوتا