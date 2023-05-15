زيلينسكي يحث على اتخاذ قرار إيجابي بشأن محاولة أوكرانيا الانضمام لـ الناتو

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي "الناتو" مجددا، اليوم الاثنين باتخاذ "قرار سياسي إيجابي" حول طلب كييف الحصول على عضوية الحلف خلال قمة ستعقد في يوليو المقبل.

وأمد شركاء غربيون أوكرانيا بالأسلحة للتصدي للحرب الروسية الأوكرانية، لكن كييف تريد ضمانات أمنية أقوى للمستقبل وتأمل في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد قمته المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في يوليو المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال زيلينسكي، في خطاب مصور أمام قمة كوبنهاجن للديمقراطية "حان وقت إنهاء أكبر غموض أمني في أوروبا... بالموافقة على قرار سياسي إيجابي حول انضمام (أوكرانيا) إلى حلف شمال الأطلسي".

وأضاف "الأمر يستحق تنفيذه في قمة يوليو. ستكون إشارة في الوقت المناسب".

ويقوم زيلينسكي بجولة في العواصم الأوروبية لحشد الدعم قبل هجوم مضاد أوكراني متوقع لمحاولة استعادة الأراضي التي أعلنت روسيا استقلالها وضمتها فيما بعد.