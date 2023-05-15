أوسوريو يطالب لاعبي الزمالك بعدم تكرار الأخطاء أمام أسوان

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واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري.

وكان الفريق قد خسر أمس الأول السبت أمام الإسماعيلي على ملعب الأخير بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة ال٢٧ للدوري الممتاز.

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على الاجتماع مع اللاعبين، وشرح أخطاء المباراة الماضية ضد الإسماعيلي مع التأكيد على ضرورة تجنبها الفترة المقبلة والوصول لأقصى درجات التركيز.

وشهدت التدريبات اليوم فقرة بدنية خاصة والقيام ببعض التمرينات لتجنب الإرهاق بالإضافة إلى تدريبات بدنية أخرى في صالة الجيمانيزيوم وفقرات بدنية في الملعب