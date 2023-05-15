علق مصطفى محمد لاعب نادي نانت ومنتخبنا الوطني، على قرار رفضه المشاركة في مباراة تولوز مساء الأحد، في مسابقة الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد عن مواجهة نانت وتولوز مساء الأحد، بسبب عدم موافقته على ارتداء قمصان دعم المثليين التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على كل اللاعبين بالجولة 35 من الدوري.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لم أشارك في مباراة تولوز ونانت اليوم، ولا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي».

وأضاف: «احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين، واحترام الذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفًا، احترم كل الاختلافات وجميع المعتقدات والقناعات، يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضًا احترام معتقداتي الشخصية».

وتابع: «نظرًا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة».

وأتم: «آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام».