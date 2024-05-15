 الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة شمالي غزة.. قصف تجمع لفلسطينيين قرب نقطة التقاط إشارة إنترنت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة شمالي غزة.. قصف تجمع لفلسطينيين قرب نقطة التقاط إشارة إنترنت

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 5:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 5:49 م

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان بمدينة شمالي القطاع.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، تجمعا كبيرا للفلسطينيين في شارع الجلاء، ما أدّى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء المجزرة.

وأظهرت مشاهد مصورة، آثار الدمار العنيف الذي شنّه جيش الاحتلال بجانب عمليات انتشال جثامين الشهداء والجرحى.

وقالت منصات فلسطينية، إن جيش الاحتلال قصف نقطة إشارة لالتقاط الإنترنت قرب مفترق الجلاء مع العيون بمدينة غزة بينما كان عدد كبير من الفلسطينيون يتجمعون هناك.

ووصل عدد من جثامين الشهداء وهم عبارة عن أشلاء، إلى المستشفى المعمداني، وجرح العشرات بينهم حالات حرجة.

 

 


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