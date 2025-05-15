دراسة جديدة: الإنسان الأول استخدم يديه سواء لتسلق الأشجار أو صنع أدوات

يمكن لأيدينا أن تكشف الكثير عن كيفية طريقة حياة شخص – وهذا ينطبق أيضا على أسلافنا الأوائل.

فالأنشطة المختلفة مثل التسلق، والإمساك أو الطرق تضغط على أجزاء مختلفة من أصابعنا، واستجابة لهذا الضغط المتكرر، تميل عظامنا إلى أن تكون سميكة في تلك الأجزاء.

ولدراسة كيفية استخدام البشر القدماء أيديهم، استخدم علماء المسح ثلاثي الأبعاد لقياس وتحليل سمك عظام الأصابع.

وانصب اهتمام العلماء على أيد متحجرة لاثنين من أنواع البشر القدماء التي تم انتشالها خلال عمليات الحفر في جنوب أفريقيا، وهما أسترالوبيثيكوس سيديبا و هومو ناليدي.

وعاش الاثنان قبل حوالي مليوني سنة وحوالي 300 ألف سنة، على التوالي.

وأظهركلا النوعين من البشر القدماء علامات على استخدام أيديهما سواء للتنقل – مثل تسلق الأشجار – أو كذلك للإمساك بالأشياء والتعامل معها، وهي مهارة ضرورية للقدرة على صنع أدوات.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة والعالمة في مجال علم الإنسان القديم في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، سمر سيدا، إنهم كانوا على الأرجح يمشون على قدمين ويستخدمون أيديهم للتعامل مع الأشياء أو الأدوات، لكنهم أيضا كانوا يقضون وقتا في التسلق والتعلق" ربما على الأشجار أو المنحدرات.

وتم نشر هذه الدراسة اليوم الأربعاء في مجلة ساينس أدفانسز.